 

Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Гойотой

10.08.2022, 16:45, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойотой, беседа состоялась по инициативе малийской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку. Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также политики затронули тематику возможность поставок продовольствия, топлива и удобрений в Мали из России. Стороны договорились, что соответствующие российские и малийские ведомства активизируют сотрудничество по этим вопросам.

Президенты выразили удовлетворение уровнем взаимодействия стран во внешней политике, в том числе в координации позиций по линии ООН.

«Ассими Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками», – отмечается в сообщении.

Путин выразил надежду, что планируемое проведение саммита Россия – Африка в 2023 году в Петербурге поспособствует укреплению дружественных связей стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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