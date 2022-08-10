 

В Штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказал о плюсах электронного реестра избирателей

10.08.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Электронный список избирателей – примерно то же самое, что привычный бумажный список, отметил глава штаба. В электронной форме учтены все избиратели столицы вне зависимости от того, дистанционно они голосуют или очно, сказал Ковалев.

“Главное преимущество электронного списка избирателей в том, что система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы”, – пояснил он.

По его словам, электронная форма позволяет оперативно учитывать изменения в избирательных списках. Благодаря этому можно будет избежать ошибок, связанных с хранением данных в бумажном виде.

Глава штаба подчеркнул, что система электронного голосования многократно проверена и показала свою надежность. В скором времени явка на очные выборы будет уступать электронным, полагает он.

Ковалев напомнил, что дистанционное голосование применяется в столице уже четвертый год. ДЭГ уже переросло статус эксперимента, констатировал глава штаба.

При этом он обратил внимание, что система ежегодно совершенствуется и становится удобнее для москвичей. Слова глава штаба приводит “Газета.ру”.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября. Жители столицы изберут в органы местного самоуправления 1417 человек. Для электронного голосования необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Предварительной регистрации не требуется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Их носят все модные блогеры: лучшие омолаживающие аксессуары для женщин за 50 (и от чего лучше отказаться)

26.04.21 / Скандалы: Вся кулачная рать

04.02.22 / «Действует ли закон РФ на Главу Чечни Р. А. Кадырова и его подчиненных?»

12.05.22 / Пикси и не только: лучшие стрижки для узкого лица

06.07.21 / Скандалы: Форум ради форума

11.08.21 / Россия прикрутила вентиль: Европа испытала “энергетический шок”

26.05.22 / Мнение: Додона пытали светом…

12.07.22 / Конференция европейско-американских выпускников поддерживает инновационный рост Хайнаня

08.01.21 / На перевале Дятлова найдены следы ядерного взрыва?

23.09.21 / Ходили слухи о романе с армянским миллиардером: почему актриса Сабина Ахмедова скрывает личную жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика