Аргановое масло, глина и отшелушивающие перчатки: многовековые бьюти-хитрости красавиц Марокко

У жительниц каждой страны есть свои секреты красоты. Бьюти-рецепты зависят от климатических условий, географических особенностей той или иной территории и ресурсов, которые предоставляет природа. Некоторые секреты существуют с незапамятных времен и передаются из поколения в поклонение. Какие косметические хитрости марокканских женщин позволяют им сохранять привлекательность?

Аргановое масло

Этот продукт пользуется широкой популярностью в разных странах. Но в Марокко девушки применяют его на протяжении многих веков. Аргановое масло добывают из коры дерева. Средство отличается высокой эффективностью. Женщины используют его для защиты кожи от палящего солнца. Аргановое масло уменьшает потерю влаги, но не закупоривает поры. Средство содержит витамин Е, антиоксиданты. Его можно наносить на волосы. Аргановое масло делает локоны сильными. И устраняет секущиеся кончики.

Глина

Это средство тоже пользуется широкой популярностью среди девушек в Марокко. Его применяют для обертываний. Глина входит в состав масок для лица и волос. Это отличный вариант для обладательниц жирной и комбинированной кожи.

Глина регулирует производство кожного сала, очищает поры. Маски из нее можно приобрести в магазине. Или приготовить самостоятельно.

Ароматизированная вода

Особой популярностью среди девушек в Марокко пользуется средство, приготовленное из лепестков роз. Ароматизированная вода богата антиоксидантами. Натуральные компоненты, входящие в ее состав, увлажняют сухую кожу. Средство можно приобрести в магазине. Но некоторые дамы предпочитают готовить его самостоятельно.

Марокканское черное мыло

Это одно из любимых косметических средств марокканских женщин. Оно готовится из оливок и различных растительных масел. Чаще всего черное мыло используют после масок из глины. Средство наносят на лицо и тело. Черное мыло способствует увлажнению кожи, мягко удаляет ороговевшие частицы эпидермиса. Средство содержит много питательных веществ. Черное мыло придает коже здоровый, сияющий вид.

Отшелушивающие перчатки

Марокканские женщины часто завершают водные процедуры использованием этого средства.

Отшелушивающие перчатки применяют в душе или в бане. Это помогает избежать травмирования кожи. Средство удаляет ороговевшие частицы эпидермиса. Кожа становится мягче. А лосьоны и масла для тела впитываются быстрее.

Марокко – страна, которая пользуется широкой популярностью среди туристов. Иностранцев привлекают не только восхитительные пейзажи, культурные особенности и традиции государства. Но и красота женщин, живущих на его территории.

Бьюти-рецепты марокканок уходят корнями в далекое прошлое. Косметические средства, которые используют современные дамы, применяли еще их прабабушки. Эти хитрости передаются из поколения в поколение, причем практически в неизменном виде. Главные принципы бьюти-процедур марокканских женщин – простота и натуральность. Средства, изготовленные из компонентов естественного происхождения, помогают сохранять красоту и не портят кожу.