В Судане во время празднования 100 дней без госпереворотов мятежники захватили президентский дворец

Министр национальной безопасности Судана Бурке аль-Омар объявил, что верные ему силы освободили народ от диктатуры Абделя аль-Бурхана, а сам он становится демократическим верховным правителем государства с неограниченными полномочиями.

Революция произошла во время празднования первых за долгие годы ста дней без госпереворотов.

Как стало известно наутро, мятежники заранее пробрались в президентский дворец. Когда вечером начали греметь праздничные салюты, повстанцы вступили в бои с охраной и в итоге уже через полчаса одержали победу.

– Патриотически настроенные офицеры, избравшие меня своим лидером и увидевшие во мне человека, посланного Богом для суданского народа, помогли положить конец зловещим 99 дням диктатуры прежнего режима. Отныне наступает новая эпоха для Судана – эпоха свободы и процветания, эпоха богатства, счастья и долголетия для каждого, – сообщил он в срочном телевизионном обращении к нации.

Предыдущий глава государства, как стало известно спустя день, успел бежать в Чад на вертолёте, забрав с собой немало золота. Теперь он намерен собрать повстанческие войска («Армию свободы») и освободить суданский народ от диктатуры новых властей, чтобы повести его к скорому светлому будущему.

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