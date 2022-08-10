 

В Судане во время празднования 100 дней без госпереворотов мятежники захватили президентский дворец

10.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр национальной безопасности Судана Бурке аль-Омар объявил, что верные ему силы освободили народ от диктатуры Абделя аль-Бурхана, а сам он становится демократическим верховным правителем государства с неограниченными полномочиями.

Революция произошла во время празднования первых за долгие годы ста дней без госпереворотов.

Как стало известно наутро, мятежники заранее пробрались в президентский дворец. Когда вечером начали греметь праздничные салюты, повстанцы вступили в бои с охраной и в итоге уже через полчаса одержали победу.

– Патриотически настроенные офицеры, избравшие меня своим лидером и увидевшие во мне человека, посланного Богом для суданского народа, помогли положить конец зловещим 99 дням диктатуры прежнего режима. Отныне наступает новая эпоха для Судана – эпоха свободы и процветания, эпоха богатства, счастья и долголетия для каждого, – сообщил он в срочном телевизионном обращении к нации.

Предыдущий глава государства, как стало известно спустя день, успел бежать в Чад на вертолёте, забрав с собой немало золота. Теперь он намерен собрать повстанческие войска («Армию свободы») и освободить суданский народ от диктатуры новых властей, чтобы повести его к скорому светлому будущему.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / В перечень недружественных к России государств вошла Москва

09.07.22 / Европа призывает заблокировать социальные сети США

15.07.22 / “Ужасное отношение к своей стране”: Тюльпанов призвал арестовать имущество предателя Галкина

28.10.21 / Старение или обезвоживание кожи: различные виды морщин на лице и как минимизировать их появление

28.09.20 / Русскоязычные СМИ Германии

21.05.21 / Видеозвонок до встречи: как обезопасить себя, заводя романтические отношения онлайн

29.01.22 / Мнение: Запад слишком долго презирал Россию

02.08.22 / Аналитик назвал дату обвала цен на продовольствие в России

11.04.22 / Мнение: Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества

01.12.20 / Экономика: Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика