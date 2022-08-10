Бывший вице-губернатор Кировской области осужден за взятки

Вынесен приговор бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко по делу о взятках в составе преступной группы за заключение договоров купли-продажи древесины и аренды леса, сообщили в Ленинском райсуде города.

«[Назначить наказание] в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей, а также с лишением права занимать должности в органах государственной власти», – цитирует судью ТАСС.

Судья добавил, что Плитко не сможет занимать должности еще 10 лет.

На оглашение приговора пришли близкие обвиняемого, сам он пришел в деловом костюме. После оглашения приговора его заключили под стражу. Бывший чиновник подтвердил, что намерен обжаловать приговор.

Обвинительные приговоры также вынесены экс-директору «Кировгослесхоза» Андрею Туеву и бывшему замдиректора по коммерческим вопросам «Кировгослесхоза» Алексею Ушнурцеву.

Они признаны в получении взяток. Туев приговорен к четырем годам колонии строгого режма, Ушнурцев – к трем с половиной годам колонии.

Плитко был задержан в апреле 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Плитко, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу для получения взяток от предпринимателей.

Согласно схеме преступной деятельности, участниками преступной группы было налажено получение взяток от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

—