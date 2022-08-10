 

В Киеве не исключили атак на ЛЭП Запорожской АЭС в случае подключения к энергосети России

10.08.2022, 15:24, Новости дня
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Украинские войска могут атаковать линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России, сообщил глава компании «Энергоатом» (оператора украинских АЭС) Петр Котин.

Он заявил, что российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, собираются подключить ее к российской энергосети, передает РИА «Новости».

Котин заявил, что ВСУ сделают так, что станцию не удастся подготовить к подключению к энергосистеме России. «Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», – сообщил он в интервью, опубликованном на сайте «РБК Украина».

Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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