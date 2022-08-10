Додон призвал Санду прекратить публичные издевательства над его матерью

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.

«Почему вы позволяете таким людям, как Литвиненко (министр юстиции) и его карманным прокурорам организовывать агрессивные и линчевательные суды внутри юридических учреждений? У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящей партией «Действие и солидарность»), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», – написал Додон в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что удивлен поводом, по которому его мать вызвали на допрос к прокурорам. «Те несколько охотничьих патронов, найденные в доме, где десятилетиями существует традиция охоты, это повод вызывать пожилую женщину в прокуратуру? Испугались, что моя мама организует государственный переворот?» – возмутился Додон.

В среду в соцсетях был опубликован ролик, на котором запечатлено, как группа гражданских активистов оскорбляла в здании Антикоррупционной прокуратуры мать экс-президента Молдавии Галину Додон. Глава пресс-службы генпрокуратуры Мария Керпек сообщила журналистам, что женщину вызвали, чтобы ознакомить ее с результатами экспертизы боеприпасов, найденных во время обысков в ее доме. Ранее прокуроры предъявили матери экс-президента обвинения в сообщничестве по делу о его незаконном обогащении.

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

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