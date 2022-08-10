 

Его шоу лечило людей: Наталья Штурм призывает вернуть Малахова в эфир

10.08.2022, 15:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наталья Штурм выступила с призывом вернуть в эфир российского телевидения Андрея Малахова. Певица считает, что популярное ток-шоу с именно этим телеведущим «лечило» людей.
Программа «Прямой эфир» выходила на телеканале «Россия-1» с весны 2011 года по 22 конца февраля текущего года. За это время ее ведущими были Михаил Зеленский, скончавшийся в 2022 году, Борис Корчевников и Андрей Малахов. Несмотря на то, что последний пришел в ток-шоу только в конце августа 2017 года, он оказался наиболее успешным. Передача даже поменяла название на «Андрей Малахов. Прямой эфир», в студии обсуждалось множество вопросов на самые разные темы. Многим россиянам импонировала такая программа, поскольку поднимаемые проблемы были близки простому народу.

Большое количество приверженцев передачи выступают за возвращение шоу в рамку телеэфира. Причем это не только обычные сограждане, но и отечественные селебрити. Так, Наталья Штурм высказала свою поддержку идее начать новый сезон «Прямого эфира» и обязательно с Андреем Малаховым в роли ведущего. Свою позицию она объясняет тем, что программа отвлекает от проблем в мире и буквально «лечит» ее поклонников психологически. Концентрируясь на частных моментах жизни соотечественников, каждый может провести параллели с собственной жизнью, сделать свои выводы или получить ценный совет или урок.

Штурм напомнила, что всего за один эфирный час человек получает множество позитива. Также каждый может испытать и пережить массу эмоций, увидеть, как в прямом эфире люди женятся, разводятся или устанавливают родственные связи по ДНК. Как выразилась исполнительница, Андрей Малахов и его шоу приносили «чужие страсти на блюдечке» в дом каждого россиянина. Следует отметить, что сама певица нередко становилась гостьей программы и высказывалась в качестве эксперта по тем, или иным вопросам. Поэтому и сейчас, спустя почти полгода, к ней подходят на улице простые люди и спрашивают, когда же любимая передача снова появится в сетке вещания «России-1». Тем не менее, в СМИ и Сети ходят упорные слухи о том, что телеканал не станет возвращать ранее рейтинговую программу, заменив ее новым проектом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Глава сетевого агентства Германии – газ пошёл, но об отбое тревоги говорить рано

19.07.22 / Микроводорослям нашли новое применение

23.11.21 / Звезда фильма «Кадетство» Баринов почтил память Гаркалина на церемонии прощания с актером

24.06.21 / Кому не рекомендуется клубника и сколько можно детям: что советуют диетологи в сезон

03.11.20 / Как Россия помогла Китаю превзойти саму себя и стать обладателем вторых по силе ВВС в мире?

22.11.21 / QR-вход

13.07.22 / Аэропорт Хитроу просит авиакомпании продавать меньше билетов в попытке избежать хаоса

30.05.22 / Мнение: Кровавая постановка с ворованным пограничным столбом

01.10.21 / Как из мягкой фланелевой ткани сделать уютный шарф на застежке. Он прекрасно подходит к разным образам и спасает от ветра и холода

23.11.20 / Reuters сообщил об острой борьбе России и саудитов из-за нефти в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика