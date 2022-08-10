Его шоу лечило людей: Наталья Штурм призывает вернуть Малахова в эфир

Наталья Штурм выступила с призывом вернуть в эфир российского телевидения Андрея Малахова. Певица считает, что популярное ток-шоу с именно этим телеведущим «лечило» людей.

Программа «Прямой эфир» выходила на телеканале «Россия-1» с весны 2011 года по 22 конца февраля текущего года. За это время ее ведущими были Михаил Зеленский, скончавшийся в 2022 году, Борис Корчевников и Андрей Малахов. Несмотря на то, что последний пришел в ток-шоу только в конце августа 2017 года, он оказался наиболее успешным. Передача даже поменяла название на «Андрей Малахов. Прямой эфир», в студии обсуждалось множество вопросов на самые разные темы. Многим россиянам импонировала такая программа, поскольку поднимаемые проблемы были близки простому народу.

Большое количество приверженцев передачи выступают за возвращение шоу в рамку телеэфира. Причем это не только обычные сограждане, но и отечественные селебрити. Так, Наталья Штурм высказала свою поддержку идее начать новый сезон «Прямого эфира» и обязательно с Андреем Малаховым в роли ведущего. Свою позицию она объясняет тем, что программа отвлекает от проблем в мире и буквально «лечит» ее поклонников психологически. Концентрируясь на частных моментах жизни соотечественников, каждый может провести параллели с собственной жизнью, сделать свои выводы или получить ценный совет или урок.

Штурм напомнила, что всего за один эфирный час человек получает множество позитива. Также каждый может испытать и пережить массу эмоций, увидеть, как в прямом эфире люди женятся, разводятся или устанавливают родственные связи по ДНК. Как выразилась исполнительница, Андрей Малахов и его шоу приносили «чужие страсти на блюдечке» в дом каждого россиянина. Следует отметить, что сама певица нередко становилась гостьей программы и высказывалась в качестве эксперта по тем, или иным вопросам. Поэтому и сейчас, спустя почти полгода, к ней подходят на улице простые люди и спрашивают, когда же любимая передача снова появится в сетке вещания «России-1». Тем не менее, в СМИ и Сети ходят упорные слухи о том, что телеканал не станет возвращать ранее рейтинговую программу, заменив ее новым проектом.