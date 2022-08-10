Стиль 70-х снова в моде: стрижки, актуальные сегодня

Мода не уходит бесследно, у нее есть тенденция к возвращению. И это касается не только одежды, но и причесок. Стрижки 70-х годов снова в моде, и вы можете выбрать любой вариант и стиль, который вам больше импонирует, выбор просто потрясающий.

Объемные кудри

Очень популярная прическа для счастливых обладательниц натуральных кудрей. Помойте голову и высушите волосы удобным для вас способом, и все готово. Дамам с прямыми волосами не стоит отчаиваться, такого эффекта поможет достичь биозавивка или использование бигуди (плойки).

Каре

Прическа, которая не выходит из моды. Смотрится просто потрясающе, поскольку каждая волосинка ложится на свое место даже без длительной укладки. Стрижка подойдет как для повседневной носки, так и для торжественного выхода.

Хвост

Это также очень популярная прическа, которую можно оформить на любых волосах (кроме слишком коротких). Сделайте высокий или средний конский хвост, и вы всегда будете выглядеть стильно и эффектно.

Пляжные волны

Вы можете подумать, что пляжные волны появились недавно, но на самом деле это не так, недавно они стали так называться. На самом деле прическе уже много лет, и она украсила не одно поколение прекрасных дам. Выберите этот вариант и будете выглядеть на все сто.

Распущенные волосы

Обычные распущенные волосы были в моде всегда, поскольку только так можно в полной мере продемонстрировать их красоту и привлекательно. Вы можете остановить свой выбор на распущенных волосах с прической без челки или со стрижкой челкой, сделать пробор посередине или сбоку, предпочесть волнистые или прямые волосы.

Модный аксессуар

Мамы и бабушки предпочитали носить платки для красоты и для практичности (чтобы дождь не испортил прическу). Сегодня мы возвращаемся к этой моде и используем этот модный аксессуар, чтобы стать еще красивее. Выберите гармонично сочетающуюся с одеждой расцветку, и ваш стиль будет называться обворожительным.

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Боковая косичка

Сегодня снова в моде косички, причем тоненькие и расположенные по обеим сторонам лица. Вы можете остановить свой выбор на одной косичке или сделать две (можно по две с обеих сторон). Отделите прядь и заплетите классическим плетением тоненькую, но аккуратную косичку. Прическа будет выглядеть очень привлекательно.

Боб

Очень модная и стильная прическа, которая не сдает своих позиций на протяжении многих десятилетий. Можно с уверенностью заявить, что с момента ее появления и до сегодняшнего дня она все еще находится в тренде. И это заслуженно, поскольку боб является универсальным в плане возраста и применения, стильным и практичным.

Длинные локоны

Очень привлекательно смотрятся роскошные длинные волосы, завитые на кончиках или по всей длине. Если вы остановите свой выбор на данной прическе, можете быть уверены в том, что восхищенные взгляды люди однозначно будут вас сопровождать.

Многослойность

Очень милая, женственная и практичная прическа (на главном фото), которая идет практически всем. Тонким волосам прибавляет объема, густые делает более аккуратными, замечательно смотрится с прямыми прядями и волнами.