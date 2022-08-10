В Швеции не исключили приостановки выдачи виз россиянам

Министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключает, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.

«Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится», – передает ТАСС его слова со ссылкой на агентство ТТ.

Игеман добавил, что прекращение всех обменов с Россией может иметь негативные последствия.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

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