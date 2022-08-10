Британцы задолжали за электричество рекордную сумму
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Долг граждан Британии достиг исторического максимума в 1,3 млрд фунтов, информирует Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch.
Отмечается, что это в три раза больше, чем годом ранее. По данным исследования, сейчас 6 млн домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по 206 фунтов, в апреле эта сумма составляла 188 фунтов.
«Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой», – приводит телеканал слова руководителя по политике компании Джастина Мильтиените, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.
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