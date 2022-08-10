Украинцам предложили доносить на обходящих санкции россиян

Украинцы получили возможность сообщать о случаях обхода санкций россиянами, для этого была создана опция на портале национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), сообщили в ведомстве.

«Запрет авиасообщения, импорта золота и нефти из России, сокращение потребления российского газа, сотни брендов, закрывших свой бизнес в России, тысячи персональных санкций наложены на лиц, причастных к войне против Украины. Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые (россияне) продолжают находить пути для их обхода. Теперь на портале «Война&Санкции» каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под ними», – приводит сообщение ведомства «УНН».

Как пример НАПК напомнил о том, как госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании «ЕвроХим» после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко якобы переписал свою компанию на жену.

Издание сообщает, что с марта действует специальная группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force), которая занимается поиском и арестом активов российской элиты и олигархов, а также подставных лиц.

Напомним, антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший ущерб самой Европе, нежели России, заявила депутат французского парламента Марин Ле Пен. По ее словам, экономика РФ «не находится на коленях», вопреки заявлениям европейских правительств. «Россия сегодня продает газ в большем объеме и даже дороже, чем до введения санкций», – подчеркнула политик.

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