 

Пригожин в ответ на закон Беглова о штрафах за собачий лай предложил встречный проект “О пердеже ослов”

10.08.2022, 13:50, Разное
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Предприниматель отметил, что этот законопроект входит в список “замечательных, креативных, и, порой, нестандартных чудачеств” Смольного. Информационное агентство LIVE24 поинтересовалось у бизнесмена, откуда берутся подобные инициативы, и кому они нужны. Ответ предпринимателя опубликован на странице пресс-службы компании “Конкорд”.

“Я с трудом представляю себе, как заставить собаку не гавкать, поэтому, мне кажется, что этот закон малоисполним. Зато регулируя пищевой рацион, например, можно заставить осликов не пердеть. По этой причине в ближайшее время я намерен обратиться в Законодательное Собрание Петербурга и лично к товарищам (председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александру. — прим.ред.) Бельскому и Беглову с инициативой разработать и рассмотреть законопроект “О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов”, — цитирует Пригожина пресс-служба.

По мнению бизнесмена, скорее всего, у кого-то из чиновников есть родственники в ветеринарной службе, которые получат выгоду от предлагаемых штрафов.

Ранее Пригожин сообщил, что ему приходится через суд добиваться возможности инвестирования средств в развитие Петербурга.


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