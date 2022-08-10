Длинные миди станут самыми модными стрижками 2022 года: что будет в тренде и как выбрать свой вариант

В этом году модными являются волосы чуть выше средней длины, стрижки называются длинные миди. Есть много вариантов, которые подойдут даже самым предвзятым модницам, поскольку из причесок можно выбрать самую красивую и стильную модель.

Концепция

Речь идет о длине чуть ниже плеч, но которая не доходит до уровня груди. Прически с такой длиной могут быть самыми разными, поскольку она является универсальной. Можно продемонстрировать красоту распущенных локонов, собрать волосы в хвостик, пучок, заплести небольшую косичку или сделать оригинальную укладку с использованием нескольких элементов.

Преимущества

Длинные миди – это сплошные и неоспоримые преимущества. Прически являются универсальными для разных типов волос, поскольку и прямые пряди, и вьющиеся локоны выглядят просто великолепно. Их могут носить представительницы прекрасного пола разных возрастов, прически отлично смотрятся в качестве повседневных, не менее привлекательными они станут для торжественного выхода.

Рассмотрим несколько моделей, из которых вы можете выбрать ту, которая вам больше всего импонирует.

Многослойная (каскад)

Очень красивая и элегантная прическа, которая была на пике моды в прошлом веке и сегодня снова взошла на модный пьедестал. Ее преимуществом является то, что она подходит, как тонким, так и густым волоса. Тонкие волосы обретают дополнительный объем, а чрезмерно густые ложатся максимально аккуратно, благодаря уникальной технике. Плюс в том, что волосы замечательно выглядят, как в ровных прядях, так и вьющимися локонами.

Верхний полупучок

Длина не позволяет сделать большой полноценный пучок, но в этом нет ничего страшного. Полупучок выглядит оригинально, женственно и кокетливо. Отделите верхнюю часть горизонтальным пробором и соберите в хвостик. Затем из хвостика сделайте жгут, несколько раз обернув вокруг своей оси, зафиксируйте кончики невидимками или шпильками.

Распущенные волосы

Нет ничего проще и красивее, чем сделать прическу из распущенных волос. Вы можете их оставить, свисающими вниз, а можете заправить за уши, что придаст прическе оригинальности и сделает ее более практичной (волосы не помешают вам во время работы).

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Каре

Очень модная и трендовая на все времена стрижка, которая замечательно смотрится именно при такой длине. Стоит также сказать, что длинные миди отлично выглядят при любом окрашивании, поэтому можете экспериментировать с разными оттенками.

Пляжные волны

Наверняка эта прически придумана именно под длинные миди, поскольку пляжные волны выглядят просто великолепно. завейте локоны при помощи плойки или утюжка, используйте бигуди или заплетите на ночь свободную косичку. Не забудьте выровнять или просто не завивайте кончики, стильная прическа готова.

Мокрый эффект

Эта укладка была в моде в конце прошлого века, и сегодня снова находится в тренде. Мокрого эффекта можно добиться, использовав специальные стайлинговые средства.

С челкой

Челка сегодня в тренде, и длинные миди смотрятся с этим элементом прически просто потрясающе. Все совпало, поскольку сочетание является максимально гармоничное. Используйте челку для любой, выбранной вами модели прически.