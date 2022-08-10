 

Венесуэла может прекратить выдачу виз россиянам в обмен на возобновление продовольственной помощи США

10.08.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Венесуэлы подтвердили, что готовы прекратить выдачу туристических виз россиянам, если Соединённые Штаты возобновят программу продовольственной помощи населению, замороженную ещё в 2020 году.

Санкции против РоссииПо словам главы госкомиссии по борьбе с временными кризисными явлениями Марио Армандеса, такое условие обсуждалось во время очередной встречи властей с представителями Госдепартамента в столице Колумбии.

Чиновник призвал «не делать из ситуации драмы», а также выразил надежду на то, что подобное решение не повлияет на двухсторонние отношения Каракаса и Москвы.

– Мы рассчитываем, что Кремль поймёт и одобрит наше решение, – сказал он. – Наши тёплые, в определённой мере союзнические отношения не должны пострадать из-за тех или иных сделок, которые мы заключаем с Вашингтоном в сложных для нас условиях. Я хочу напомнить, что продовольственная программа США – это ежемесячные поставки еды и товаров первой необходимости на миллионы долларов, и это действительно нужно нам в условиях краткосрочных экономических затруднений.

Программа продовольственной помощи США для жителей Венесуэлы стартовала ещё в 1990-х годах, вскоре после того, как власти страны взяли курс на социализм. Помощь периодически прерывалась по мере обострения отношений, из-за чего Каракас неоднократно обвинял Вашингтон в попытке использовать еду, как геополитическое оружие, и стремлении заморить венесуэльцев голодом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Polywork получает 3,5 миллиона долларов на объединение профессиональных и социальных сетей

29.11.21 / Путь Стивена

09.10.21 / Художественный пучок – самая элегантная прическа 2022-го, покоряющая мир моды: что в тренде, как сделать самой

19.04.22 / Мнение: О начале решающей битвы… Что говорят информированные?

30.05.22 / На школьника, написавшего в сочинении слово «Бог» с маленькой буквы, составили протокол об оскорблении чувств верующих

14.02.22 / После легкого COVID-19 значительно повышается риск инсульта и сердечного приступа

05.11.21 / Опасные последствия сидячего образа жизни

28.01.22 / Мнение: Заплатил депутату Госдумы 115 тыс рублей

12.07.22 / Варшава призвала Киев признать постыдное националистическое прошлое

10.05.22 / Танцы на льду: неудачная рыбалка кота довела хозяев до слез

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика