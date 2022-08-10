Венесуэла может прекратить выдачу виз россиянам в обмен на возобновление продовольственной помощи США

Власти Венесуэлы подтвердили, что готовы прекратить выдачу туристических виз россиянам, если Соединённые Штаты возобновят программу продовольственной помощи населению, замороженную ещё в 2020 году.

По словам главы госкомиссии по борьбе с временными кризисными явлениями Марио Армандеса, такое условие обсуждалось во время очередной встречи властей с представителями Госдепартамента в столице Колумбии.

Чиновник призвал «не делать из ситуации драмы», а также выразил надежду на то, что подобное решение не повлияет на двухсторонние отношения Каракаса и Москвы.

– Мы рассчитываем, что Кремль поймёт и одобрит наше решение, – сказал он. – Наши тёплые, в определённой мере союзнические отношения не должны пострадать из-за тех или иных сделок, которые мы заключаем с Вашингтоном в сложных для нас условиях. Я хочу напомнить, что продовольственная программа США – это ежемесячные поставки еды и товаров первой необходимости на миллионы долларов, и это действительно нужно нам в условиях краткосрочных экономических затруднений.

Программа продовольственной помощи США для жителей Венесуэлы стартовала ещё в 1990-х годах, вскоре после того, как власти страны взяли курс на социализм. Помощь периодически прерывалась по мере обострения отношений, из-за чего Каракас неоднократно обвинял Вашингтон в попытке использовать еду, как геополитическое оружие, и стремлении заморить венесуэльцев голодом.

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