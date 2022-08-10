Мнение: Взрывы в Новофедоровке – что произошло и какие выводы стоит сделать

Взрывы в Новофедоровке: что произошло и какие выводы стоит сделать

Днем на аэродроме Саки около курортного города Новофедоровка прогремела серия взрывов. Судя по видео, после первого пожара на авиабазе начали взрываться емкости с авиационным керосином и боеприпасы. Основной очаг возгорания и последующих детонаций находился примерно в районе одной из стоянок самолетов.

Каков ущерб от взрыва?

Официально власти заявили о гибели одного и ранении еще нескольких человек. Массовых госпитализаций в гражданские и военные лечебные учреждения не было, поэтому озвученные цифры, в целом, не вызывают вопросов. По некоторой информации, удалось даже избежать потерь личного состава на аэродроме.

Число поврежденной и уничтоженной техники оценить сложнее: в сети появилось видео с как минимум одним сгоревшим бомбардировщиком Су-24 и тележками для бомб, которые ошибочно приняли за сгоревшие остовы самолетов.

Всего на аэродроме к моменту удара находилось по десятку Су-24М и Су-30СМ, несколько вертолетов и транспортный самолет Ил-76. Последний к моменту взрыва уже находился на взлетно-посадочной полосе на расстоянии от эпицентра и с высокой долей вероятности не пострадал.

От ударной волны и взрывов также пострадала городская инфраструктура Новофедоровке и припаркованные у аэродрома гражданские транспортные средства.

Был ли это прилет украинской ракеты?

Сразу после взрыва появились предположения, что его причиной стал ракетный удар. С одной стороны, в США действительно высказывались за передачу ВСУ дальнобойных ракет, которые позволяют достать до объектов в Крыму.

Однако против этой версии говорят слова очевидцев: никто из огромного количества отдыхавших и жителей Новофедоровки не наблюдал прилетов ракет. На многочисленных видео с места инцидента также отсутствуют что-либо похожее на прилетевший боеприпас.

Что же это тогда это могло быть?

Кадры начала пожара и первого взрыва в открытых источниках отсутствуют, что не дает однозначно определить точную причину взрыва. Если отбросить ракетный удар, то остается две версии:

Диверсия: стоянку самолетов атаковал коптер с небольшой бомбой. Он мог поджечь топливозаправщик, что привело к детонации топлива и боеприпасов. На одном из роликов видны два одновременных взрыва, в которых увидели срабатывание заранее заложенных зарядов. Однако к тому моменту на аэродроме уже был пожар, и синхронный подрыв мог быть вызван вторичными факторами от разброса осколков.

Халатность: не менее вероятной версией является несоблюдение техники безопасности при выполнении работ. Подобные случаи уже происходили в Сирии, когда безалаберность местных военнослужащих приводила к потерям авиатехники. Поэтому исключать этот вариант также не стоит.

Что из этого следует?

На данный момент конкретная причина взрывов не является наиболее важным вопросом. Да, с высокой долей вероятности это не был ракетный удар, но кто сказал, что ВСУ не попытаются атаковать аэродромы в Крыму? С учетом расширения номенклатуры американских поставок, именно эти объекты в ближайшее время действительно могут стать целью ракетных ударов.

Ключевой момент в другом: пора перестать считать авиабазы и другие подобные объекты глубоким тылом, абсолютно защищенным от любого врага. Необходимо не только всерьез отнестись к противовоздушной обороне, но и к вопросам охраны режимного объекта в соответствии с реалиями военного времени.

В противном случае у противника будет возникать все большее желание воспользоваться известными прорехами. Не важно, как именно: ударить дальнобойными ракетами, послать ДРГ с минометом или сбросить заряд на стоящие в ряд без всяких габионов самолеты.

И за потерянную в таком случае авиатехнику придется отвечать. Причем не только ситуацией на фронте, но и конкретным лицам.

(с)"Рыбарь"

https://t.me/rybar/36954 – цинк

Из другой информации на утром.

1. Общее число пострадавших на утро по официальным данным составляет – 1 погибший (гражданский) и 13 пострадавших (раненых и травмированных)

2. ВСУ заявляют о том, что на аэродроме сгорело 9 самолетов. Объективных данных по этому поводу нет – есть лишь 1 видео с 1 сгоревшим Су-24.

3. "Желтый уровень" террористической опасности продлен в Крыму до 24 августа с опцией дальнейшего продления.

4. Несмотря на вчерашние взрывы и предупреждения, часть отдыхающих уже вернулась на пляжи в районе Новофедоровки.

5. Предварительный ущерб гражданской инфраструктуре составил до 200 млн. рублей. Потери военного имущество предстоит определить комиссии.

6. Власти Крыма помогут с восстановлением поврежденного имущества и всем пострадавшим выплатят компенсации.

—