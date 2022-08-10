Мнение: О новостях Гааги… По ком уже плачет скамья?

Вспомнился некстати один знакомый предприниматель средней руки. Пунктик у него своеобразный имелся. На банальный вопрос «Как дела?» неизменно отвечал скороговоркой:

— Дела у прокуратуры, у нас — так, делишки…

Вот за эти «делишки» он в итоге и присел. Пока в СИЗО. Читает все тома своего дела, не торопясь.

В общем, от сумы, да от тюрьмы… ©

К чему эта преамбула?

А вот…

У нынешнего постоянного международного органа уголовной юстиции, также известного как Суд в Гааге, есть один вполне очевидный, но и вполне объяснимый «недостаток». Его шестерни движутся слишком медленно даже в сравнении с обычным судопроизводством. Но этот с обывательской точки зрения «минус» вполне компенсируется не менее важным «плюсом». Жернова гаагского правосудия мелют неотвратимо. У тех, кто в них угодил, практически нет шансов.

И вот какие #новости приходят из Гааги…

Международный уголовный #суд (МУС) в Гааге намерен взяться за рассмотрение первого дела по Украине уже в нынешнем году. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. По его данным, обвинение может быть предъявлено в конце текущего года или в начале следующего. Собеседники агенства отметили, что окончательная дата ещё не установлена и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Суд начал расследование «возможных военных преступлений» ещё 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан тогда заявил, что приступил к сбору доказательств. C целью их выявления и закрепления тогда же была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе Прокуратуры МУС и Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Но главное в другом. Как утверждает Bloomberg, сейчас МУС и #Украина «ведут переговоры» о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского должностного лица, попавшего в украинский плен. Его личность, естественно, не раскрывается. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против неких высокопоставленных российских командиров. Что за этим последует — к гадалке не ходи…

А до кого ещё, пусть не завтра, но в обозримом будущем дотянется карающая длань «гаагского правосудия»?

Или, называя вещи своими именами, кого ещё ему «сдадут»? Неужели и…?

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