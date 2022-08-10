Ну, очень круто, чо – Личное мнение

Когда читаю новости, что кто-то там решил закрыться или приостановиться, то для меня, как аксиома — больше никогда эти магазины или предприятия не смогут зарабатывать в России деньги.

Всё — ушли навсегда.



Фото: Соцсети

Для кого это так же не очевидно, как для меня?

Читала на днях результаты опросов: россияне больше не хотят работать в представительствах зарубежных компаний.

Более того, и многие клиенты этих компаний (сетей, магазинов) больше не хотят покупать то, что им продавали.

Да как почему? Эти компании потеряли лояльность рынка.

Ушли? Закрылись? Оставили людей без работы? Желающих купить что-то — без нужных им товаров?

Отвечая на эти вопросы да, человек больше не будет лоялен таким компаниям никогда.

Тем ценнее те бренды, которые наоборот борются за своих клиентов. Особенно сейчас, в текущих условиях.

В Grow Food появилась долгожданная программа лояльности. В двух словах её суть в том, что она позволяет питаться не только правильно, но ещё более выгодно!

В программе — семь уровней. С первой доставки ты уже получаешь Bronze. Дальше передвигаешься по уровням, заказывая вкусное и полезное питание для себя и семьи.

За каждую доставку вам начисляют баллы программы лояльности и при достижении нужной суммы баллов вы получаете следующий уровень.

У меня уже сразу высветился седьмой уровень — Легенда. Это 5000 бонусов, +5% дают к кешбэку и возможность переносить доставку, когда мне удобно.

Программа лояльности Grow Food позволяет оплачивать 100% заказа бонусами — то есть, весь полностью. Пять тысяч бонусов, как у меня, — это неделя бесплатного питания, к слову.

Кроме того, выбрав опцию, вы можете бесплатно менять блюда в конструкторе в приложении. Эта, зачастую платная опция, с программой лояльности на уровне Легенда стала бесплатной.

Появились возможность переносить доставки бесплатно, когда удобно её принять, если вдруг изменились планы. Начиная с уровня Diamond можно переносить доставку в последний момент бесплатно.

Детально посмотреть все плюшки программы лояльности можно в приложении ГФ — там есть раздел. Для тех, кто уже им пользуется, все личные бонусы появятся автоматически — смотрите свой уровень в программе и проверяйте, что из бонусов вам доступно.

Очевидно, что компании, которые заботятся о своих клиентах, создают в текущих условиях программу лояльности, чтобы людям стало выгоднее, дешевле и лучше, выживут в любом кризисе. С таким-то подходом точно — хвалю. С удовольствием рекомендую пользоваться!

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