 

Ситуацию со взрывами в Крыму признали ЧС муниципального масштаба

10.08.2022, 13:06, Новости дня
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Происшествие на крымском военном аэродроме в поселке Новофедоровка признано ЧС муниципального масштаба, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Чрезвычайная ситуация признана ЧС муниципального масштаба», – цитирует Аксенова ТАСС.

Он добавил, что жителям поселка, чье имущество пострадало после ЧП, получат компенсации по 10, 50 и 100 тыс. рублей.

«Газ сегодня у нас отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан сегодня до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома, в поврежденные дома – только после восстановления сетей и прохождения экспертизы», – указал глава Крыма.

По его словам, в районе аэродрома в домах отключили электричество, сейчас изучается состояние сетей.

Между тем председатель госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что повреждения после взрывов планируется устранить за несколько дней.

«С таким масштабом [повреждений] мы не сталкивались в Крыму. Но не сложные и не тяжелые. Не коснулось стен, их несущей способности. Это говорит о том, что мы справимся достаточно быстро. Максимум за 10 дней все будет устранено», – отметил он.

В пятницу в Новофедоровке проведут субботник, на него привлекут до 100 активистов, в случае необходимости уборку продолжат в субботу.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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