 

Маск избавился от акций Tesla почти на 7 млрд долларов

10.08.2022, 13:06, Новости дня
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Американский бизнесмен Илон Маск решил продать акции компании Tesla на сумму в 6,9 млрд долларов, это стало самой крупной продажей активов предпринимателя.

Маск продал порядка 7,92 млн акций на сумму в 6,9 млрд долларов 5 августа, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

После этого он заявил, что «выкупит свои акции», если «не будет закрыта сделка» по покупке Twitter на 44 млрд долларов, от которой он отказался в июле.

В последние несколько месяцев Маск продал акции Tesla на сумму около 32 млрд долларов, сейчас он владеет 14,84% акций компании.

Ранее Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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