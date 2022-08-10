 

Мнение: Заготовка

10.08.2022, 12:57, Разное
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Пока в будничном режиме без объявления войны нас информируют, что число заболеваний ковидом в стране быстро растет.

Заболеваемость коронавирусом в Москве за день увеличилась больше чем на 80%. За последний сутки в столице выявили более 8600 новых случаев заражения. Всего по России COVID-19 обнаружили почти у 24 000 человек за сутки

Кстати, чисто для справки – первый карантин в России ввели, когда общее число заболевших составляло 350-400 человек в сутки на всю страну.

Нет смысла повторять давно известное: речь идет не о заболевших, а о тех, кто по результатам тестирования и имеющимся методикам признан таковым. Это крайне важное уточнение, так как до сих пор неизвестна связь между одним и вторым, а достоверность тестов является величиной, которой можно манипулировать в любых пределах.

Если понимать, что дела на западе идут всё хуже и хуже, то возникает настоятельная необходимость традиционно одну назревающую катастрофу прикрыть какой-то новой. Переключение между внешней агрессией и внутренним террором – абсолютно классический ход. У него есть свои собственные ограничения, связанные с сокращающимися периодами действия одного инструмента и другого. Возможны эксцессы – если на фронте случится что-то, сильно выбивающееся из текущей рутины. Но в любом случае «заготовка» для переключения на внутреннюю повестку необходима.

Источник: Эль Мюрид


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