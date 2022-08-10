 

Евгений Миронов сделал громкое признание о своей карьере

10.08.2022, 12:39, Разное
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Евгений Миронов сделал громкое заявление относительно того, как складывалась его карьера. По признанию народного артиста РФ, он ни разу не пожалел ни об одном принятом предложении.
55-летний Евгений Миронов давно стал одним из самых авторитетных и популярных российских актеров театра и кино. Еще с 1980-х годов он исполнил в кино несколько абсолютно разных по своему характеру ролей, что сделало его желанным артистом для многих режиссеров. Поэтому, как признается селебрити, проблем с выбором ролей у него не было.

Об этом звезда «Идиота» и «Охоты на пиранью» пояснил в ходе программы «Смотрите сами». Актер доволен, что его карьера сложилась именно таким образом, причем для этого ему не приходилось даже напрягаться. Узнав о начатом интересном проекте, Евгений Миронов всегда получал предложение лично от организаторов съемок.

Также не отказывался он и от обычных, стандартных ролей в тех, или иных фильмах или постановках. Отказы, если и случались, то были крайне редки, отмечает артист. Тем не менее, он не жалеет и о потерянных возможностях, когда его не брали в картину или спектакль. Стоит отметить, что в ряде работ Миронов работал вместе с Владимиром Машковым, который сейчас активно поддерживает российскую власть. Миронов же больше времени и внимания отдает общественной работе с благотворительными фондами.


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