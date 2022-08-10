 

Последний шанс остановить Трампа

10.08.2022, 11:45, Новости дня
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Сотня агентов ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде, вскрыли сейф, вывезли документы. Бывшего президента пытаются посадить, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом. Собственно, это последний шанс демократов. Однако даже в тюрьме Трамп может выдвинуться в президенты и выиграть выборы.

Теги: 

США
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ФБР
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Джо Байден
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выборы президента США
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Дональд Трамп
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президент США
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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