Последний шанс остановить Трампа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Сотня агентов ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде, вскрыли сейф, вывезли документы. Бывшего президента пытаются посадить, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом. Собственно, это последний шанс демократов. Однако даже в тюрьме Трамп может выдвинуться в президенты и выиграть выборы.
Теги:
США
,
ФБР
,
Джо Байден
,
выборы президента США
,
Дональд Трамп
,
президент США
,
Дмитрий Бавырин
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет