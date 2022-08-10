Последний шанс остановить Трампа

Сотня агентов ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде, вскрыли сейф, вывезли документы. Бывшего президента пытаются посадить, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом. Собственно, это последний шанс демократов. Однако даже в тюрьме Трамп может выдвинуться в президенты и выиграть выборы.

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Дмитрий Бавырин

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