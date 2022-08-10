 

Минкурортов Крыма: Туристы не пострадали в результате ЧП в Новофедоровке

10.08.2022, 11:45, Новости дня
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Туристы не пострадали в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма, сообщило министерство курортов и туризма региона.

«В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом отмечается, что пляжи западной части Крыма – Сакский район, Саки и Евпатория – встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма региона.

«Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон», – уточнили в ведомстве.

Министерство курортов и туризма республики заверяет, что курортный сезон на территории Крыма продолжается, гостиницы и пляжи продолжают принимать туристов.

«Курортный сезон на территории Крыма продолжается. Все отели и пляжи республики в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная. В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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