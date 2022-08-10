Мнение: Последняя газовая

Со вчерашнего дня вступило в силу соглашение европейских стран о сокращении потребления газа на 15%. Соглашение добровольное в том смысле, что нет механизма санкций за его несоблюдение, поэтому оно вряд ли будет жестко соблюдаться. В нем уже есть определенные исключения и нюансы — прибалтийские страны не входят в единую энергосистему Европы, поэтому более критично зависят от газа, у Польши и Венгрии тоже свои особые позиции. Тем не менее пока соглашение будет соблюдаться — Европа твердо приняла решение исправить ошибки, которые слишком опасно привязали ее к российским энергоносителям.

Здесь важно понять то, о чем не говорится: по сути, мы наблюдаем завершение войны за газовый рынок Европы, которая началась еще в нулевые годы. Старт ей дала Мюнхенская речь Путина, который предложил российские энергоносители в обмен на допуск Кремля к принятию стратегических решений если не глобального уровня, то континентального. Газ вначале был инструментом торговли, затем — инструментом шантажа, затем стал оружием.

В эту войну были вложены сотни миллиардов долларов, для решения ее задач были развязаны две войны, которые дополнились текущей спец-операцией, однако результат этой войны уже сомнений не вызывает: вместо полуторакратного увеличения доли на европейском газовом рынке Кремль в конечном итоге потеряет в самом оптимальном варианте половину. Возможно, что эта доля сократится даже в три раза. Эти показатели, конечно, важны, но главное здесь — то, что заявленные цели войны провалены, а это еще до ее окончательного завершения говорит о поражении в ней.

Никакого другого стратегического проекта у нынешнего режима нет. И быть не может, так как весь ресурс страны был брошен на эту войну, истрачен и нынешнее тяжелейшее положение, в которое страна попала — это следствие того, что теперь ресурс на продолжение войны изымается из всех текущих проектов развития страны. За ее последствия придется платить будущим поколениям, которых обокрали для того, чтобы реализовать планы Кремля, пошедшие прахом.

В ходе этой полуторадесятилетней войны Россия лишилась всех союзников, что полностью исключает возможность создания нового проекта развития. Любое развитие должно сопровождаться расширением возможностей, а проект внутри закрытой наглухо от внешнего мира автаркии может быть только сокращающийся. Нас, конечно, уверяют в том, что недружественные страны — это всего лишь какая-то жалкая четверть человечества, а все остальные за нас, но это, конечно, традиционная ложь. Остальные — это те, кто толпится вокруг в надежде первыми ободрать труп. Мини- и микро-стервятники. И уж точно не друзья-союзники.

Самый животрепещущий вопрос — что будет с самим режимом Путина, причем неважно, с ним или без него. Вопрос непраздный, так как проводить аналогии с другими похожими стагнирующими режимами вроде Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи неверно: Россия слишком большая и очень негомогенная социальная система. Поддерживать состояние принудительного переохлаждения через террор, изгнание нелояльных, серию локальных контролируемых войн — в общем, через весь тот традиционный набор инструментов и механизмов, с помощью которых подобные режимы удерживаются у власти, требуется относительно небольшой размер управляемой территории, работающий аппарат управления или наличие идеологии, позволяющей управлять не только принуждением, но и убеждением. С этим всем у Кремля крайне плохо. Поэтому никакой долго- и даже средне-срочной перспективы у него нет, слишком много линий разлома, которые пока скрепляются остатками запаса устойчивости.

Однако краткосрочно — в течение ближайших лет, а возможно, и до конца текущего десятилетия — у режима еще есть шансы удерживать свою власть даже после поражения в войне. Но нужно понимать, что террор и насилие, к которым уже переходит режим — это последняя фаза существования подобных режимов. И в силу внутренних проблем, причем критического свойства и уровня, она вряд ли сможет продлиться долго. Какой именно фактор: внутренний или внешний в итоге обрушит его, неизвестно. Как правило, фашистские режимы, вынужденные проводить внешнюю агрессию в силу того, что внутренние механизмы охлаждения системы недостаточны для «отвода» избыточной социальной температуры, приходят к краху через внешнеполитическое поражение. Тот же Гитлер даже теоретически не мог не воевать, что и привело Третий рейх к поражению и краху. Путинский режим точно так же находится в стадии, когда он уже не в состоянии удерживать власть без внешнеполитических авантюр. Просто террор внутри страны "не успевает" утилизировать негативные последствия правления, поэтому войны становятся тем механизмом, который в ускоренном порядке принудительно охлаждает идущую вразнос систему. И одна из таких авантюр в конечном итоге приведет его к гибели. Вопрос лишь в том — какая именно.

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