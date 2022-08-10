Разин: Кузнецов вымогал деньги у Шатунова и сирот

Андрей Разин ответил на разоблачительные заявления в его адрес от Сергея Кузнецова. Продюсер легендарного «Ласкового мая» обвинил композитора главных хитов группы в вымогательстве денег у Шатунова и других сирот, однако музыкант объяснил, как получил 100 тысяч рублей.

23 июня в больнице Домодедово скончался Юрий Шатунов, бывший солист первого советского бойз-бэнда. В 1980-90-хх годах группа «Ласковый май» собирала на своих концертах огромные стадионы и были пионерами в музыке, ориентированной на подростков. Песни, которые стали хитами тех лет преимущественно писал, как оказалось, Сергей Кузнецов, бывший также одним из ее основателей. Однако позже продюсер коллектива Андрей Разин заявлял, что выкупил права на весь репертуар легендарной команды и оформил права интеллектуальной собственности на себя. После долгого судебного разбирательства Шатунов отсудил у экс-начальника право исполнять хиты. Однако воспользоваться этим правом практически не успел из-за преждевременной смерти.

В «Ласковый май» входили ребята, воспитуемые в детских домах страны, причем, как сообщали СМИ, уже в то время по всей стране колесили с гастролями сразу несколько коллективов с одним названием. Таким образом, предполагали журналисты, Разин смог заработать намного больше денег, устраивая больше выступлений, чем могла отыграть одна группа. Позже этот факт признал и сам руководитель поп-коллектива. В свое время автор шлягеров «Ласкового мая» ушел из группы ради создания новой. Понимая, что без хитовых композиций его детище может потерять доходы, продюсер пытался остановить Кузнецова. Для этого предполагалось подписание контракта с ежемесячным гонораром в 25 тысяч рублей. Несмотря на то, что Разин предлагал бессрочный договор, Композитор согласился только на четыре месяца.

Тогда Андрей Разин обвинил бывшего коллегу в вымогательстве и попытке заработать на сиротах. На все претензии Кузнецов разъяснил, что выплаченные ему 100 тысяч не были отняты у воспитанников детдомов, а являлись гонораром за написанный им музыкальный альбом. Также пояснил композитор, как сам лично стал свидетелем обмана зрителей, когда во время выступление Шатунова и «Ласкового мая» Разин пригласил его на выступление этой же группы в другой город. На сцену тогда вышли абсолютно другие ребята, открывавшие рот под фонограмму голоса Юрия Шатунова. Тем не менее, тогда подобная ситуация возмутила Кузнецова не настолько, чтоб отказаться от полученных за счет таких концертов средств и выступить с разоблачением. Сейчас артист ответил на новые обвинения от бывшего коллеги и друга и готов к ответить на новые нападки Разина.