Паулс против запрета на выступления Галкина и Вайкуле в Латвии

Раймонд Паулс сделал заявление относительно ограничений на выступления в Латвии Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. Композитор выступает против запретов на шоу комика и певицы, призывая урегулировать ситуацию.

После усложнения геополитической ситуации в мире и введения санкций против РФ некоторые селебрити страны покинули ее. Среди них были и Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой. Переехав в Израиль, юморист не скрывал своего отношения к соотечественникам, критикуя власть РФ и поддерживая Украину. За это артист был подвергнут остракизму, многие коллеги и просто граждане призывали запретить его концерты в РФ и применить в отношение него определенные меры.

В защиту Максима Галкина выступила долгое время хранящая молчание Лайма Вайкуле. Подруга Аллы Пугачевой, помогавшая ей и ее мужу устроиться в Прибалтике и организовывать там концерты, даже вышла на сцену с украинским сине-желтым флагом. Это вызвало бурную реакцию в России, несмотря на и без того не планируемые прибалтийской дивой в РФ гастроли, певицу призывали включить в список артистов, которым будет запрещено выступать в стране. С таким предложением выступил нардеп Госдумы Дмитрий Кузнецов в письме, направленном директору Службы безопасности РФ Александру Бортникову. Политик указал на то, что вести бизнес в Российской Федерации иностранцы могут только при условии уважительного отношения к государству.

Прекратить такие призывы предложил легендарный композитор Раймонд Паулс опального шоумена и певицы выступил. Мэтр, написавший такие хиты, как «Ночной костер» и «Старинные часы», считает, что шоумена и прибалтийскую диву следует оставить в покое. При этом он признал, что не владеет всей информацией об инцидентах, повлекших резкие заявления со стороны российских парламентариев. Что же до сегодняшнего положения Максима Галкина Лаймы Вайкуле, то их концерты собирают, заверяет Паулс, полные аншлаги.