Шахназаров предположил, что Пугачевой предстоит пройти после возвращения в Россию

Михаил Шахназаров высказал предположение, что ждет Аллу Пугачеву после возвращения на родину. По его мнению, Примадонне предстоит пройти определенные испытания.

Уехавшая в Израиль сразу после начала спецоперации Алла Пугачева вызвала бурю возмущений в российском обществе. Соотечественники обвиняли Примадонну и ее супруга в предательстве и бегстве в тяжелое для страны время. Тем более, что, в то время, как Алла Борисовна хранила молчание, ее муж Максим Галкин активно комментировал события, критикуя власти РФ. При этом он в не меньшей степени поддерживал Украину.

Если комик нашел себе работу за рубежом, давая концерты как на Святой земле, так и в Европе и даже Австралии, то Пугачева сидит без работы. Все это, предполагают некоторые эксперты, приведет к тому, что народной артистке СССР придется вернуться в Россию, ведь кроме родной страны и ближнего зарубежья она никому не будет интересна за рубежом как певица.

В ходе YouTube-шоу «Полный абзац» Михаил Шахназаров прокомментировал данную ситуацию. Журналист считает, что Примадонна не рассчитывала на столь долгое время, которое ей придется провести за рубежом. Вероятно, предполагает Шахназаров, Пугачева рассчитывала вернуться уже через примерно месяц, чтобы снова стать главной певицей страны. Однако, если она решится вернуться, то ей придется пройти некоторые сложности. Скорее всего, с исполнительницей проведут беседу, объяснив ей, в чем она не права. И произойти это может уже в конце месяца, перед началом сезона дождей в Латки, где сейчас пребывает селебрити.