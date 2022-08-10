 

Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

10.08.2022, 11:00, Разное
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Новая волна коронавируса, как говорят специалисты, вызвана видом омикрон-штамма В.А.5 “ниндзя”. Сейчас рост заболеваемости наблюдается в США и Европе. В России и Японии пока новый, более заразный вид омикрона пока не фиксируют. Но эксперты уверены: новая волна охватит и эти страны.

“Ниндзя” начнет распространяться по России уже в августе. Так говорят многие специалисты, в том числе профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эксперт из США отметила: если люди меньше путешествуют, то вспышка болезни откладывается.

По словам Барановой, пик заболеваемости ковидом в России отстает на несколько недель. Это значит, что у россиян есть время для того, чтобы подготовиться к новой вспышке. Также российско-американский профессор сообщила, что спад заболеваемости начнет происходить уже к началу нового учебного года.

Впрочем, обновленная статистика коронавируса говорит о том, что новая волна уже начинает накрывать Россию. Так, за последние сутки в стране было выявлено более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2 666 человек госпитализировали. Скончались от ковида 56 человек.


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