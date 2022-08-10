Овощи продолжают дешеветь

В июле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 5,8 процента (рост с февраля – на 6,2 процента).

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены сезонные продукты: капусту – на 35,2 процента и картофель – на 32,9 процента.

Больше всего за пятый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожала мука – на 5,2 процента.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5469 рублей против 5804 рублей месяцем ранее.

Отметим, оборот розничной торговли в июне 2022 года сократился на 9,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, в январе-июне на 5,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

