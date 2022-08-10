Овощи продолжают дешеветь
10.08.2022, 10:40, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
В июле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 5,8 процента (рост с февраля – на 6,2 процента).
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены сезонные продукты: капусту – на 35,2 процента и картофель – на 32,9 процента.
Больше всего за пятый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожала мука – на 5,2 процента.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5469 рублей против 5804 рублей месяцем ранее.
Отметим, оборот розничной торговли в июне 2022 года сократился на 9,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, в январе-июне на 5,8 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
500,18
|
625,29
|
625,23
|
100,0%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
287,29
|
95,51
|
95,76
|
100,3%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
177,42
|
206,65
|
206,99
|
100,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
647,79
|
96,23
|
97,17
|
101,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
160,95
|
192,07
|
187,78
|
97,8%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
294,54
|
16,72
|
17,18
|
102,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
826,59
|
125,06
|
123,99
|
99,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
130,93
|
77,43
|
76,38
|
98,6%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
274,07
|
135,19
|
137,04
|
101,4%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
286,00
|
42,81
|
42,90
|
100,2%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
62,45
|
576,95
|
572,46
|
99,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
376,55
|
320,45
|
313,79
|
97,9%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
696,86
|
146,41
|
145,18
|
99,2%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
72,58
|
111,44
|
108,87
|
97,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
70,12
|
123,88
|
116,87
|
94,3%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
240,07
|
14,38
|
14,00
|
97,4%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
335,08
|
19,60
|
19,55
|
99,7%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1476,14
|
60,52
|
61,51
|
101,6%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
18,01
|
5,46
|
5,48
|
100,4%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3485,04
|
207,52
|
212,01
|
102,2%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
50,57
|
80,10
|
84,28
|
105,2%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
53,15
|
517,98
|
509,35
|
98,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
83,19
|
509,06
|
519,94
|
102,1%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
116,08
|
49,43
|
48,37
|
97,9%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
58,63
|
29,98
|
29,32
|
97,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
69,11
|
41,79
|
42,04
|
100,6%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
103,33
|
51,84
|
51,67
|
99,7%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
38,35
|
714,88
|
479,38
|
67,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
28,48
|
128,22
|
83,07
|
64,8%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
48,55
|
83,98
|
80,92
|
96,4%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
55,02
|
174,53
|
160,48
|
91,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
92,08
|
15,32
|
13,81
|
90,1%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
120,29
|
207,17
|
186,45
|
90,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
5803,83
|
5469,17
|
94,2%
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