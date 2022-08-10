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Овощи продолжают дешеветь

10.08.2022, 10:40, Главное
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В июле 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 5,8 процента (рост с февраля – на 6,2 процента).

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены сезонные продукты: капусту – на 35,2 процента и картофель – на 32,9 процента.

Больше всего за пятый месяц «специальной военной операции» в Украине подорожала мука – на 5,2 процента.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5469 рублей против 5804 рублей месяцем ранее.

Отметим, оборот розничной торговли в июне 2022 года сократился на 9,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, в январе-июне на 5,8 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

500,18

625,29

625,23

100,0%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

287,29

95,51

95,76

100,3%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

177,42

206,65

206,99

100,2%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

647,79

96,23

97,17

101,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

160,95

192,07

187,78

97,8%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

294,54

16,72

17,18

102,8%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

826,59

125,06

123,99

99,1%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

130,93

77,43

76,38

98,6%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

274,07

135,19

137,04

101,4%

Сметана, кг 

1,80

0,15

286,00

42,81

42,90

100,2%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

62,45

576,95

572,46

99,2%

Творог нежирный, кг

10,00

0,83

376,55

320,45

313,79

97,9%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

696,86

146,41

145,18

99,2%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

72,58

111,44

108,87

97,7%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

70,12

123,88

116,87

94,3%

Печенье, кг 

0,70

0,06

240,07

14,38

14,00

97,4%

Карамель, кг 

0,70

0,06

335,08

19,60

19,55

99,7%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1476,14

60,52

61,51

101,6%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

18,01

5,46

5,48

100,4%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3485,04

207,52

212,01

102,2%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

50,57

80,10

84,28

105,2%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

53,15

517,98

509,35

98,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

83,19

509,06

519,94

102,1%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

116,08

49,43

48,37

97,9%

Пшено, кг 

6,00

0,50

58,63

29,98

29,32

97,8%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

69,11

41,79

42,04

100,6%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

103,33

51,84

51,67

99,7%

Картофель, кг 

150,00

12,50

38,35

714,88

479,38

67,1%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

28,48

128,22

83,07

64,8%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

48,55

83,98

80,92

96,4%

Морковь, кг 

35,00

2,92

55,02

174,53

160,48

91,9%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

92,08

15,32

13,81

90,1%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

120,29

207,17

186,45

90,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

5803,83

5469,17

94,2%



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