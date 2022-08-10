Минсельхоз оценил рынок кормов для домашних животных в России

Объемы выпуска кормов для домашних животных не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей России, но и позволяют экспортировать продукцию в другие страны, информирует Минсельхоз.

«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего – на 8%. Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Так, по данным ведомства, сегодня в данном сегменте работают более 190 предприятий из 50 регионов России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия. В том числе за последние годы свое производство в РФ локализовали многие иностранные компании.

При этом в Минсельхозе подчеркнули, что уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье собрались выпускать корма для слонов и жирафов.

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