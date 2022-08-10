Уехавшая из России Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы

Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации в Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.

Сначала актриса гордилась статусом иноагента, однако теперь она признается, что испытывает дискомфорт от жизни за рубежом. «Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект», – приводит ее слова ФАН.

Также юмористка заявила, что испытывает чувство «ужаса» и «позора» будучи иноагентом. Она добавила, что такие чувства испытывают все люди, которые покинули Россию.

Татьяна Лазарева была внесена в список иностранных агентов 22 июля. После отъезда она признала, что покинувшим свою страну русским в Европе не рады.

—