 

Уехавшая из России Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы

10.08.2022, 10:24, Новости дня
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Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации в Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.

Сначала актриса гордилась статусом иноагента, однако теперь она признается, что испытывает дискомфорт от жизни за рубежом. «Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект», – приводит ее слова ФАН.

Также юмористка заявила, что испытывает чувство «ужаса» и «позора» будучи иноагентом. Она добавила, что такие чувства испытывают все люди, которые покинули Россию.

Татьяна Лазарева была внесена в список иностранных агентов 22 июля. После отъезда она признала, что покинувшим свою страну русским в Европе не рады.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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