Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой

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10.08.2022, 10:23, Новости дня
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.

«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.

«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.

Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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