 

TSMC активирует взрыватели на всех своих чипах в случае агрессии Китая

10.08.2022, 9:33, Разное
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Тайваньская компания TSMC, производящая чипы для электроники Intel и Nvidia и бытовой техники, в рамках защиты от возможной китайской агрессии заминирует всю свою продукцию.

По словам официального представителя фирмы, «мнимая политика единого Китая – всего лишь попытка лидеров компартии и китайского бизнеса перехватить контроль над мировым производством чипов».

– Отныне вся продукция будет производиться таким образом, что в случае нападения КНР мы удалённо взорвём её по всему миру, в том числе в самом Китае, – пригрозил он.

Эксперты отмечают, что суммарная разрушительная мощь взрывов превысит мощь бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Впрочем, от удалённого управления электроникой можно защититься: достаточно всего лишь обернуть её в слой фольги толщиной не менее 15 миллиметров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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