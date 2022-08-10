 

Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине

10.08.2022, 9:00, Новости дня
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.

Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.

Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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