 

Cитуация критическая – шведским фермерам не хватает природного газа для производства удобрений

10.08.2022, 8:40, Разное
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Занятые в сельском хозяйстве Швеции фермеры испытывают острую нехватку минеральных удобрений и с тревогой думают об урожае зерновых в 2023 году. Для производства необходимого сырья нужен газ, который производители получали из России. Кроме того, большая часть удобрений производится на Украине и в России, а без них урожай значительно снизится, передаёт TV4.

МАРИЯ СТРОНГЕРТ, корреспондннт TV4: Сбор урожая на ферме Хокана Свенссона недалеко от Кристианстада идёт полным ходом, и в этом году урожай хороший. Но в то же время он сейчас планирует следующий сезон, и всё выглядит мрачно, когда дело доходит до закупки необходимых удобрений.

ХОКАН СВЕНССОН, фермер: На данный момент удобрений нет. Ни у одной из наших сбытовых организации на данный момент нет в наличии удобрений.

МАРИЯ СТРОНГЕРТ: Каково вам сейчас?

ХОКАН СВЕНССОН: Конечно же, сильно переживаем за будущее.

МАРИЯ СТРОНГЕРТ: Для производства искусственных удобрений необходим природный газ, который производители ранее получали из России, кроме того, большая часть удобрений производится на Украине и в России. Неопределённость с поставками является большой проблемой, и, как только удобрения попадают на рынок, стоят они дорого. Цена на них сейчас в три раза выше по сравнению с прошлым годом, и поэтому сложно составлять точные расчёты.

ЛАРС-ЭРИК ЛУНДКВИСТ, эксперт по продовольственной политике, Ассоциация шведских фермеров: Удобрения, которые фермеры покупают сейчас, должны быть оплачены, исходя из цен на урожай 2023 года. Однако мы ещё пока не знаем, на каком уровне будет эта цена. Кроме того, в следующем году возможны колебания урожайности. Например, если урожай зерновых снизится на 10-20 процентов по причине плохой погоды, расчёт величины урожайности сразу становится резко хуже.

МАРИЯ СТРОНГЕРТ: Как бы Вы охарактеризовали ситуацию, в которой сейчас находятся фермеры?

ХОКАН СВЕНССОН: Ситуация критическая, она всё ещё очень тяжёлая. Если ошибёшься при таких колебаниях, вполне может случиться так, что вылетишь из бизнеса.

МАРИЯ СТРОНГЕРТ: А без минеральных удобрений урожай заметно портится.

ХОКАН СВЕНССОН: Это будет иметь серьёзные последствия. Конечно, урожай не будет полным, если его не удобряли. Мы будем держаться как можно дольше. Будем надеяться, что эта проклятая война закончится как можно скорее.

Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.


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