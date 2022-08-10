МКС останется без России, но освоение космоса всё равно предполагает международное сотрудничество

За уходом РФ с МКС стоят как политические, так и экономические причины, передаёт CGTN. Это связано с экономическими санкциями Запада из-за ситуации на Украине. Но, помимо этого, становится очевидно, что поддержание работы МКС обходится всё дороже. Поэтому строительство новой космической станции может быть более рентабельным. И РФ уже объявила о подобных планах.

Россия планирует начать процесс выхода из проекта МКС в 2024 году и в будущем построить собственную космическую станцию. 26 июля об этом решении заявил новый глава Российского космического агентства Юрий Борисов, его поддержал президент Владимир Путин. Российская сторона утверждает, что выполнит свои обязательства перед тем, как покинуть проект. Её возможный уход теперь кажется неизбежным. РФ и США приступили к созданию МКС в конце 1990-х годов. Партнёрство стран считалось главным достижением в сфере международного сотрудничества, особенно после завершения холодной войны и многолетней космической гонки. С того времени Международная космическая станция объединила более 200 астронавтов из 19 стран. В феврале в NASA заявили о планах продолжать сотрудничество в рамках проекта МКС до 2030 года. Но теперь они вынуждены думать над тем, что может быть со станцией без России.

НЭД ПРАЙС, представитель Госдепартамента США: Это печальное развитие событий, учитывая важнейшую научную работу, которая ведётся на борту МКС.



ГАРРЕТТ РАЙЗМАН, бывший астронавт NASA: Ни американская, ни российская сторона не смогут работать друг без друга. Тут не может быть «полюбовного развода»!



Осведомлённые лица сообщают, что самым проблемным аспектом является замена российских систем управления движением МКС.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН, бывший глава «Роскосмоса»: Уклонение станции от космического мусора, опасных сближений, корректировка орбиты, то есть поднятие орбиты, потому что станция, она всё-таки находится на низкой, околоземной орбите, и Земля её притягивает постоянно к себе.

Сегодня МКС состоит из двух сегментов: один — российский, другой — американский, который также используется другими странами. Российский модуль «Звезда» отвечает за орбитальную ориентацию. Без него из-за силы притяжения Земли и сопротивления низкой околоземной орбиты станция в итоге снизится в атмосферу планеты. Более того, российский транспортный грузовой корабль «Прогресс» доставляет на МКС топливо, на котором работает вся станция. Так, если представить, что она является большим кораблём, РФ выполняла бы задачи пилотирования и дозаправки. Без этого нельзя полностью исключать вероятность того, что МКС может упасть на Землю. Частные коммерческие компании предложили свои услуги, чтобы найти альтернативы российским технологиям. В Northrop Grumman, где заявляют, что занимаются решением сложнейших задач в сферах космоса, аэронавтики, обороны и киберпространства, предложили создать собственную систему движения. Илон Маск написал в своём Twitter, что его компания SpaceX может помочь.

Некоторые полагают, что уход с МКС стал козырем Москвы, которая несколько месяцев находится под санкциями западных стран из-за конфликта на Украине. Но учёные также отмечают фактор эксплуатационных расходов в качестве причины, по которой Россия, вероятно, хочет выйти из проекта.

ЯН ЮЙГУАН, заместитель председателя комитета по космическому транспорту Международной федерации астронавтики: Все эти сооружения (модули МКС. — ИноТВ) функционируют в открытом космосе более 20 лет, и чем дольше они работают, тем больше времени и ресурсов необходимо для их ремонта и обслуживания.



Создание новой космической станции, напротив, может быть более рентабельным. Пока Рогозин был главой «Роскосмоса», он уже рассказывал о своём плане.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН, бывший глава «Роскосмоса»: Мы уже определились с орбитой, и это очень важно для выбора технических средств, которые будут обеспечивать работу станции на этой орбите. И мы хотим эту станцию развернуть на рубеже 2027—2028 годов.



Поддержание нормального функционирования МКС без участия РФ возможно на протяжении нескольких лет, но космическая станция не вечна. К концу десятилетия 500-тонный комплекс будет медленно смещён с орбиты в районе над отдалённой частью Тихого океана, освободив место для новых космических станций, которые придут ему на смену.

Решение РФ демонстрирует, что так называемая Международная космическая станция на деле далека от понятия «международная». Однако учёные не думают, что космическая отрасль будет становиться всё более изолированной. Они верят, что для исследований космоса будет по-прежнему необходимо международное сотрудничество.

Дата выхода в эфир 06 августа 2022 года.