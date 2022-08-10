 

Физическая и умственная активность снижают риск развития деменции

10.08.2022, 8:10, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что физическая и умственная активность положительно влияют на здоровье головного мозга и способствуют образованию новых нервных соединений.

К эксперименту привлекли 758 человек средним возрастом 76 лет. Добровольцы прошли сканирование мозга и тесты на определение когнитивных способностей, памяти и внимательности.

Оказалось, что те участники эксперимента, которые время от времени тренировали свои физические и умственные навыки, отличались лучшей памятью и сообразительностью, у них образовывалось больше нейронных связей в мозге, что снижает риск возникновения деменции.


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