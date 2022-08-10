Ученые собираются искать упавший в Тихий океан межзвездный объект

В 2014 году космический объект упал в Тихий океан недалеко от побережья Папуа-Новой Гвинеи. Данные, собранные в то время, показали, что этот метеорит может быть межзвездным объектом, и если это правда, то это третий известный такой объект (после Оумуамуа и Борисова), и первый, который оказался на Земле.

Начало подводной экспедиции для его поиска был бы рискованным, но польза для науки может быть огромной, считают исследователи.

Считается, что межзвездный объект, получивший название CNEOS 2014-01-08, имел размер около полуметра, а его потенциально межзвездное происхождение впервые было признано тогдашним аспирантом Амиром Сираджем и гарвардским профессором Ави Лебом.

Используя данные каталога, хранящего данные о траектории объекта, Сирадж и Леб пришли к выводу, что он мог прибыть из-за пределов Солнечной системы. Все дело в его необычно высокой гелиоцентрической скорости. Другими словами, он двигался со скоростью, которая не связана с гравитационным полем Солнца.

Однако есть один нюанс. Данные, использованные для измерения воздействия объекта на Землю, поступили со спутника-шпиона Министерства обороны США, предназначенного для наблюдения за земной военной деятельностью. Таким образом, точные значения погрешности измерения являются тщательно охраняемым секретом. Американские военные опасаются, что точные возможности их спутника станут общедоступной информацией. Но без этих деталей большая часть научного сообщества по понятным причинам по-прежнему не желает официально классифицировать CNEOS 2014-01-08 как межзвездный объект. Поэтому статья Сираджа и Леба остается неопубликованной, поскольку еще не прошла рецензирование.

Однако в 2022 году их предположение подтвердил научный сотрудник Командования космических операций космических сил США Джоэл Мозер, который просмотрел секретные данные, о которых идет речь, и «подтвердил, что оценка скорости, сообщенная НАСА, достаточно точна, чтобы указать на межзвездную траекторию».

Теперь ученые перешли к поиску возможных способов найти объект и изучить его вблизи.

Большая часть метеорита сгорела бы во время его падения в атмосферу Земли, вероятно, оставив после себя только фрагменты, разбросанные по дну океана. Однако не вся надежда потеряна, поскольку данные слежения со спутника в сочетании с данными о ветре и океанских течениях могут обеспечить разумную зону поиска размером всего 10 на 10 км. Что еще более важно, ожидается, что осколки будут магнитными, поэтому корабль с большим магнитом, потенциально может собрать крошечные фрагменты метеорита со дна океана. Сирадж и Леб предлагают сделать именно это и объединились с консалтинговой компанией по океаническим технологиям, чтобы это произошло.

В интервью Universe Today Леб объяснил, что такой поиск может дать нам «возможность на самом деле прикоснуться к метеориту и выяснить, что он собой представляет, или, вы знаете, небольшая часть этих [межзвездных объектов] может быть искусственный.»

В последние годы Леб высказывался о том, что межзвездные объекты, такие как CNEOS 2014-01-08, Оумуамуа и Борисов, могут быть искусственными объектами, созданными внеземным разумом. Как руководитель проекта Galileo, поиск доказательств разумной жизни во Вселенной является одним из основных направлений его исследований. Но его более необычные заявления вызвали критику в астрономическом сообществе.

Однако в случае с CNEOS 2014-01-08 Леб уже не настаивает на том, что это инопланетный артефакт.

– Полученные результаты не означают, что первый межзвездный метеорит был искусственно создан технологической цивилизацией, – пишут он и Сирадж в своей последней статье, описывающей океанскую экспедицию. Но ясно, что Леб считает, что не помешало бы найти объект и взглянуть. – Даже если это всего лишь камень – что, безусловно, является наиболее вероятным объяснением, это многое расскажет нам о составе загадочной скалистой материи, прибывшей из-за пределов Солнечной системы.