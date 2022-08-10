Ученые: «Мы на пороге открытия пятого измерения»

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) тщательно изучили структуру и характеристики хорошо изученного кремния и обнаружили место «пятой силы».

Согласно опубликованному пресс-релизу, это открытие поможет нам расширить свои знания о природе.

Проще говоря, нам нужно понять, что мир – это три измерения пространства, а именно север-юг, восток-запад и верх-низ, и одно измерение времени (прошлое-будущее). Однако, как предположил великий физик Альберт Эйнштейн, масса искажает пространство и время.

Помимо гравитации, единственной известной электромагнитной силы, в 1920-х годах Оскар Кляйн и Теодор Калуца предложили пятимерную гипотезу для объяснения сил природы, сообщает Science Focus BBC.

Когда физики решили применить теорию струн, чтобы объяснить, почему гравитация настолько слаба, всплывает идея пятого измерения, которая может объяснить присутствие темной материи.

Чтобы лучше понять кристаллическую структуру кремния, исследователи NIST бомбардировали его нейтронами и измеряли интенсивность. Когда нейтроны проходят через кристаллическую структуру, они генерируют стойкие волны между атомными рядами. Когда эти волны сталкиваются, они генерируют тонкие паттерны (колебания Пенделлесунга), дающие информацию о силе нейтронов, с которыми нейтроны сталкиваются внутри структуры.

Каждая сила опосредуется частицами-носителями, дальность действия которых обратно пропорциональна их массе. В результате чего частица без массы, например, фотон, имеет бесконечный диапазон, и наоборот. Ограничивая диапазон, в котором может действовать сила, можно также ограничить ее мощность. Недавние тесты позволили ограничить силу гипотетической пятой силы в масштабе длины от 0,02 до 10 нанометров, определяя диапазон, в котором можно искать пятое измерение, в котором эта сила работает.

По мнению исследователей, дальнейшие исследования в этой области могут привести к открытию пятого измерения.