 

Мэрия Новосибирска взяла микрозайм на строительство станции метро

10.08.2022, 7:33, Разное
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Департамент общественного транспорта мэрии Новосибирска профинансирует строительство станции метро Пролетарская за счёт заёмных средств, привлечённых в микрофинансовой организации.

Обслуживание кредита в размере 45 млн рублей обойдётся мэрии в 720% годовых.

Санкции против РоссииОткрытие станции на левом берегу Оби запланировано на начало 2026 года. Привлекать заёмные средства мэрии пришлось из-за введённых западными странами санкций, затруднивших движение капиталов. Новосибирская область лишилась своих золотовалютных резервов из-за ареста ФРС США 11 млрд рублей – в эту сумму входили и средства на расширение метрополитена.

Сбербанк и другие ведущие банки отказались от кредитования мэрии по льготным ставкам из-за опасения попасть под вторичные санкции США. Деньги на новую станцию согласилась предоставить микрофинансовая организация, которой владеет один из депутатов городского заксобрания.

– Тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. Метро расширять необходимо: в Петербурге планируют построить 97 станций, а мы не можем найти деньги даже на одну, – сказала заммэра Новосибирска Татьяна Алексеева. – Хорошо, что Вячеслав Михайлович, наш депутат, святой человек, согласился профинансировать строительство из собственного кармана. Практически от сердца оторвал. Да, конечно, проценты высоковаты, но добрые дела должны быть вознаграждены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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