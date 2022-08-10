Столтенберг счел невозможным дать прогноз по ситуации на Украине

Невозможно предвидеть, как долго продлится конфликт в Украине и каковы будут долгосрочные последствия, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг призвал «поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось». Он признал, что такая поддержка «имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше». По мнению Столтенберга, это было бы «против собственных интересов безопасности» Запада, «сделало бы Европу более чувствительной», передает ТАСС со ссылкой на Vijesti.

Генеральный секретарь альянса утверждает, что «НАТО десятилетиями стремилось к улучшению отношений с Россией». Он заявил: «Мы учредили Совет Россия – НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия – НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе». По его версии, Россия «отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества».

«Я глубоко сожалею об этом», – сказал Столтенберг, добавив, что НАТО «по-прежнему готово держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность».

Напомним, Москва неоднократно подчеркивала, что цель Североатлантического альянса – конфронтация. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное. МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс решил начать новую гонку вооружений.

—