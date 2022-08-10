Энергодар сообщил о ежедневных обстрелах со стороны Украины

Вооруженные силы Украины каждый день обстреливают Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган», сообщил глава администрации города Александр Волга.

Глава администрации сообщил, что «ударов со стороны националистов по энергоблоку не было», обстрел велся по «территории сухого хранения отработавшего ядерного топлива, которое расположено в непосредственной близости к шестому энергоблоку». Власти Энергодара «оценивают данные действия крайне негативно, в случае повреждения инфраструктуры атомной станции последствия будут колоссальными». Подчеркивается, что «произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

Волга заявил, что «ситуация в городе контролируемая, но вызывают опасения ежедневные обстрелы жилых районов», а также «административно подчиненных близлежащий населенных пунктов». При этом «особую озабоченность вызывает факт применения по мирным жителям реактивных снарядов и запрещенных мин «Лепестков», который произошел 9 августа в жилом массиве населенного пункта Днепровка», передает ТАСС.

За неделю пострадали семь мирных жителей, двое из них скончались. Сейчас Россия использует «все меры по обезвреживанию противопехотных мин ПФМ-1С». Кроме того, «экстренными службами принимаются все меры по восстановлению гражданской инфраструктуры и социально значимых объектов, поврежденных в результате артиллерийских ударов».

Волга считает, что «целью атак украинских боевиков на ЗАЭС было создание паники среди жителей Энергодара и жителей находящихся рядом населенных пунктов», но «жители города продолжают жить и работать в мирном Энергодаре», а «оттока населения не зафиксировано». Однако планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации, сказал Волга.

Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

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