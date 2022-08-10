 

Война с азиатским карпом в американских реках привлекает рыбаков со всего мира

10.08.2022, 7:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый год сотни людей со всего мира собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку. Как передаёт NTD, для участников мероприятия это не просто развлечение — они преследуют благую цель: помочь очистить реку от азиатского карпа, который угрожает разрушить экосистему Великих озёр. Эти рыбы, завезённые из Азии в 70-х годах для очистки городских прудов, быстро освоились и стали представлять угрозу для местной фауны.

Каждый год сотни людей со всех концов света собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку. В деревне Бат в трёх часах езды от Чикаго 17 лет подряд проходит международный турнир. Участники приезжают со всего мира: от Новой Зеландии до Великобритании и Канады.

Это не просто развлечение. Цель благая — помочь очистить реку Иллинойс от азиатского карпа, который угрожает разрушить экосистему Великих озёр.

ДЖИМ ВОРАСС, участник: Рыба выпрыгивает, как попкорн. Невероятное зрелище. Ощущение, будто ты впервые на американских горках.

Азиатский карп — собирательное название для белого толстолобика, чёрного, травяного и серебристого карпа. Пугаясь шума моторных лодок, рыба косяками выпрыгивает из воды на несколько метров. Не зря на участниках шлемы. Удар рыбы может привести даже к сотрясению мозга, ведь её вес доходит до 20 килограммов.

ДЖО ТУКЕР, участник: Люди хорошо проводят время, плюс это для благого дела. Мы узнаём о проблеме инвазивных видов рыбы.

Первым в Америку попал белый толстолобик, его завезли из Азии в 70-х годах для очистки городских прудов. Благодаря большому аппетиту он эффективно очищает водоёмы от водорослей и паразитов. Однако из-за наводнения в 93-м рыба попала в бассейн реки Миссисипи. Там она быстро освоилась, лишая пищи местные виды рыбы — судака и окуня — и даже водоплавающих птиц.

Учёные-ихтиологи бьют тревогу: азиатский карп продвигается в сторону Великих озёр.

Пойманную рыбу пускают на удобрения и корм для животных. А доходы от мероприятия идут на помощь бездомным ветеранам в Иллинойсе.

Дата выхода в эфир 08 августа 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09.21 / Платья, свитера и не только: одежда с вырезами особенно популярна этой осенью

07.07.20 / Скандалы: Следователи под маской правозащитников

23.10.20 / Андрей Малахов и другие гости открытия пространства Alina Pinsky Gallery

26.11.21 / Пульмонолог рассказала о рисках повторной госпитализации у переболевших COVID-19

26.07.22 / Мнение: Что важнее – свобода или красота?

19.05.22 / Снова в пионеры? – Личное мнение

28.07.21 / Скандалы: Собянину предложили поделиться

24.03.22 / Его пассия вывалилась из окна, а он нашел новую и исхудал до безобразия: каким стал сын Михалковой

08.02.21 / Звезда “Великого Гэтсби” Джоэл Эдгертон и fashion-директор Vogue Кристин Сентенера впервые станут родителями

29.04.22 / Токсичная пена заполонила Москеру в Колумбии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика