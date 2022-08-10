 

Отказался от звания Народного артиста, бросил семью ради студентки: что случилось с актером Смеховым

10.08.2022, 6:50, Разное
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Вениамин Смехов появился на свет в 1940 году и с ранних лет тянулся к творчеству. В детстве будущий артист писал стихотворения и занимался в драмкружке. Глядя на застенчивого сына, родители Смехова даже не предполагали, что он сможет поступить в театральный и стать актером. К счастью, талант оказался сильнее стеснительности. Молодой человек прошел отбор в Щукинское училище и успешно его окончил.

В 1965 году актер дебютировал в кино, снявшись в фильме “Комната”. Однако ждать известности ему пришлось еще много лет. Лишь в 1978-м, сыграв Атоса в картине “Д’Артаньян и три мушкетера”, Вениамин Борисович обрел громкую славу. С тех пор Смехов построил блестящую карьеру, подарил зрителям еще много ярких героев и внес весомый вклад в развитие отечественной культуры. Несмотря на это, официально Народным артистом он так и не стал. Актеру не раз собирались присвоить звание, но он от него отказался.

Личная жизнь Вениамина Смехова складывалась не менее бурно, чем карьера. В студенческие годы на статного юношу то и дело заглядывались однокурсницы. Смехов легко мог бы стать настоящим ловеласом, но скромность и обещание самому себе не связываться с актрисами сделали свое дело. В результате артист женился на девушке, далекой от искусства.

Будущую супругу, студентку пищевого института Аллу, актер встретил на отдыхе в молодежном лагере. Влюбленные поженились, когда Смехову было чуть за 20. Вскоре у них родились две дочери. На первый взгляд казалось, что в семье актера царит гармония и взаимопонимание. Однако со временем супруги отдалились друг от друга и жили вместе только ради детей. Смехов не хранил жене верность, а потом и вовсе бросил семью ради новой возлюбленной.

Со второй избранницей, Галиной Аксеновой, артист познакомился в Театре на Таганке. Девушка была студенткой и проходила там практику. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте, между коллегами вспыхнул роман. Аксенова, как и Смехов, успела связать себя узами брака, но их это не остановило. Вскоре влюбленные поняли, что не могут друг без друга, и решились на расставание со своими половинками.

Развод с супругой проходил бурно и нелегко, но Вениамин Борисович ни разу не пожалел о своем решении. Дочери простили артисту уход из семьи, а жена Галина сделала его по-настоящему счастливым. Многие не верили, что второй брак Смехова окажется долговечным. Тем не менее супруги вместе уже больше 40 лет и до сих пор наслаждаются совместной жизнью.

Сейчас, в свои 82 года, Вениамин Смехов по-прежнему посвящает себя творчеству. Наследницы артиста, Елена и Алика, давно выросли и подарили знаменитому отцу замечательных внуков.


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