Специалисты выяснили, когда животные стали теплокровными

Палеонтологи определили, как и когда животные стали теплокровными, что этому способствовало. Подробности своих изысканий они опубликовали в свежем выпуске журнала Nature.

Для анализа специалисты выбрали окаменелость внутреннего уха первых теплокровных животных. С повышением температуры в организме кровь становится менее вязкой, что вызывает изменение слуховых каналов.

В результате стало известно, что первые теплокровные появились 233 миллиона лет назад. Связана трансформация с изменением условий окружающей среды, а именно похолоданием. Теплокровным животным было легче перенести непогоду.