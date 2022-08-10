 

Специалисты выяснили, когда животные стали теплокровными

10.08.2022, 6:45, Разное
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Палеонтологи определили, как и когда животные стали теплокровными, что этому способствовало. Подробности своих изысканий они опубликовали в свежем выпуске журнала Nature.

Для анализа специалисты выбрали окаменелость внутреннего уха первых теплокровных животных. С повышением температуры в организме кровь становится менее вязкой, что вызывает изменение слуховых каналов.

В результате стало известно, что первые теплокровные появились 233 миллиона лет назад. Связана трансформация с изменением условий окружающей среды, а именно похолоданием. Теплокровным животным было легче перенести непогоду.


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