 

Пластиковому мусору нашли новое применение

10.08.2022, 6:45, Разное
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Российские специалисты из Красноярского научного центра СО РАН разработали новый способ борьбы с пластиковыми отходами. Они предложили перерабатывать их в полезное сырье, которое пригодится в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Исследование помогло определить, что пластик и полимеры эффективно разлагаются в буроугольной газовой установке до образования состава, который можно использовать для получения водорода, электричества и пара.

Уже давно специалисты находятся в поисках эффективных и безопасных для окружающей среды способов утилизировать пластик. Новая разработка российских ученых на шаг приближает мир к грамотной переработке полимеров с пользой для промышленности.


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