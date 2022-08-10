Пластиковому мусору нашли новое применение

Российские специалисты из Красноярского научного центра СО РАН разработали новый способ борьбы с пластиковыми отходами. Они предложили перерабатывать их в полезное сырье, которое пригодится в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Исследование помогло определить, что пластик и полимеры эффективно разлагаются в буроугольной газовой установке до образования состава, который можно использовать для получения водорода, электричества и пара.

Уже давно специалисты находятся в поисках эффективных и безопасных для окружающей среды способов утилизировать пластик. Новая разработка российских ученых на шаг приближает мир к грамотной переработке полимеров с пользой для промышленности.