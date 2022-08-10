Мнение: Жара недаром злится

Жара недаром злится

Прошла ее пора!

Зима в окно стучится

И гонит со двора.

Как по мне – в таком виде старый стишок в гораздо большей степени отвечает современным надеждам и чаяниям. Во всяком случае – моим.

А вообще – сегодня, когда на улицах Москвы царит блаженная прохлада, старикам впору собирать вокруг себя любознательных детишек и говорить им – смотрите, дети! Вот такая погода, как сейчас, это во времена нашей молодости и было типичное московское лето. +18, немного пасмурно, ветерок… И так – день за днем, день за днем. Как же хорошо было!

Да брось ты, дед, – ответят старику подкованные малыши. – Ты, наверно, в Гренландии в своей молодости жил. Сегодня – какая-то погодная аномалия, а у нас в Москве всегда летом +25 или +30, ниже не бывает! Холодно, конечно – но что ж поделаешь, все ж северный город!

И черные дети, радостно хохоча, побегут дальше по улицам, тряся своими курчавыми головами. “Одни негритята, боже мой, – подумает несчастный старик. – Когда ж и у нас в России сменился расовый состав? Проклятое глобальное потепление…”

Послезавтра обещают опять +28. Зима еще нескоро.