Мнение: Новофедоровка. Вечер

Новофедоровка. Вечер

1. Общее число пострадавших возросло до 9.

Таким образом 1 погибший гражданский и 9 пострадавших.

2. Никакого массового бегства населения не произошло. Более того, к вечеру люди уже вернулись на пляжи рядом с Новофедоровкой, откуда днем снимали взрывы на аэродроме. Украинская пропаганда на этот счет явно рассчитывала вызвать большую панику в связи с взрывами.

3. Никаких пробок на Крымском мосту нет – движение как движение. Также уже несколько часов как рассосалась пробка в районе Новофедоровки, возникшая в первые пару часов после взрывов.

4. ЧП не объявлялось и объявлять его не планируют. Вместе этого действующий в Крыму "желтый" уровень террористической опасности продлили до 24 августа. Не так давно его ввели и в Севастополе после теракта у штаба Черноморского Флота.

5. Эвакуированных жителей из домов прилегающих к аэродрому в Новофедоровке разместили в близлежащем отеле. Они смогут вернуться домой после того как территорию проверят саперы и убедятся в отсутствии взрывоопасных предметов.

6. Относительно причин взрыва боеприпасов, ждем выводов комиссии. Также думаю в ближайшее время появятся спутниковые снимки аэродрома и можно будет оценить степень повреждения военной инфраструктуры.

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