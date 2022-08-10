 

Мнение: Новофедоровка. Вечер

10.08.2022, 6:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новофедоровка. Вечер

1. Общее число пострадавших возросло до 9.
Таким образом 1 погибший гражданский и 9 пострадавших.

2. Никакого массового бегства населения не произошло. Более того, к вечеру люди уже вернулись на пляжи рядом с Новофедоровкой, откуда днем снимали взрывы на аэродроме. Украинская пропаганда на этот счет явно рассчитывала вызвать большую панику в связи с взрывами.

3. Никаких пробок на Крымском мосту нет – движение как движение. Также уже несколько часов как рассосалась пробка в районе Новофедоровки, возникшая в первые пару часов после взрывов.

4. ЧП не объявлялось и объявлять его не планируют. Вместе этого действующий в Крыму "желтый" уровень террористической опасности продлили до 24 августа. Не так давно его ввели и в Севастополе после теракта у штаба Черноморского Флота.

5. Эвакуированных жителей из домов прилегающих к аэродрому в Новофедоровке разместили в близлежащем отеле. Они смогут вернуться домой после того как территорию проверят саперы и убедятся в отсутствии взрывоопасных предметов.

6. Относительно причин взрыва боеприпасов, ждем выводов комиссии. Также думаю в ближайшее время появятся спутниковые снимки аэродрома и можно будет оценить степень повреждения военной инфраструктуры.

https://t.me/boris_rozhin/60061

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.22 / Скандалы: Частные комбинаты получали деньги от института им. Джанелидзе за питание несуществующих пациентов

05.07.22 / Кровавое «дежавю» – NBC о стрельбе на параде в День независимости США

25.02.22 / Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций

08.06.22 / После снятия карантина в Китае полиция ловит нежелающих сдавать ПЦР-тесты

25.03.22 / Учуял солонину: голодный медвежонок атаковал машину

10.12.21 / Мнение: Новые стандарты государственной прессы Белоруссии

05.08.22 / На территории Чили обнаружили новую загадочную воронку

29.12.21 / Мнение: О ключах

19.05.21 / Банда Гиллмора: Вечеринка

05.06.22 / Секреты постельного белья: как выбрать и не пожалеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика