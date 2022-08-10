Байдену пришлось прерывать выступление в Белом доме из-за кашля

Хотя президент США Джо Байден заявлял, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса, ему несколько раз пришлось прерваться во время выступления из-за кашля, также он страдал от насморка, сообщают информационные агентства.

На церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников Байден за час около 20 раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот предмет, похожий на таблетку. При этом он контактировал с собравшимися, жал руки спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе американского минторга Джине Раймондо, сенатору Чаку Шумеру и другим гостям, передает РИА «Новости».

В конце июля Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. В воскресенье Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе. Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.

—